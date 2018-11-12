Омский аэропорт не получит имя лидера "Гражданской обороны"

СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-12T14:49:18+03:00

Некоторые даже на теледебаты приходили в футболках с омичем Летовым и цитатой из его песни "Все идет по плану". Фото: пресс-служба администрации города Омска

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Не утихали страсти вокруг переименования омского аэропорта. Напомним, что наша воздушная гавань участвует в проекте Общественной палаты "Великие имена России". В его рамках собираются дать имена известных соотечественников аэропортам. Жизнь в голосование вдохнуло предложение инициативной группы омичей присвоить ему имя музыканта и лидера "Гражданской обороны" Егора Летова. Вокруг этой кандидатуры шли ожесточенные споры.

Часть общественности была категорически против этого варианта. Другие же поддерживали обеими руками. Некоторые даже на теледебаты приходили в футболках с омичем Летовым и цитатой из его песни "Все идет по плану".

- Летов - единственный человек, который из всех кандидатур связан с Омском всей своей жизнью. Он в этом городе родился, жил, умер и похоронен, - пояснил в эфире общественник Виктор Корб в прямом эфире. – Летов объединяет людей независимо от возраста. Это символ свободы духа и творчества, не смирения с душной системой.

Голосующие за кандидатуру рок-музыканта омичи уверены, что имя Летова – эффективный маркетинговый ход, который позволит повысить привлекательность международного аэропорта «Омск-Центральный».

Однако этот вариант не набрал нужного количества голосов. В финал прошли варианты с Туполевым, Карбышевым и Ульяновым. Имя Егора Летова наш аэропорт уже точно не получит.

От том, чье имя будет присвоено Омскому аэропорту мы узнаем 5 декабря. После этого перед входом в аэропорт будет установлен барельеф победителя, а внутри появится мемориальная доска с его именем.