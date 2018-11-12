2018-11-12T14:14:46+03:00
Общество

Предприятия промышленности считают, что омский аэропорт должен носить имя Туполева

В годы войны авиаконструктор работал в нашем городе
Поделиться:
В годы войны авиаконструктор работал в нашем городе.В годы войны авиаконструктор работал в нашем городе.Фото: Федор СКВОРЦОВ
Изменить размер текста:

Вот уже несколько недель идут ожесточенные споры, в честь кого называть омский аэропорт. Напомним, в рамках проекта Общественной палаты РФ "Великие имена России" предстоит дать имена 47 аэропортам. Воздушная гавань Омска тоже в списке. Варианты для переименования предлагают сами жители и общественники. Со своим вариантом определились и наши промышленники - они голосуют за авиаконструктора Андрея Туполева. Представители омских предприятий объяснили свое предпочтение.

- Наш город напрямую связан с Андреем Туполевым, приехавшим в Омск в 1941 году, чтобы организовать здесь производство пикирующих бомбардировщиков Ту-2 для фронта, - рассказал председатель совета Ассоциации омских промышленников и предпринимателей Григорий Мураховский. – Я проработал на ПО «Полет» пятьдесят лет и считаю, что именно Туполев дал толчок развитию в Омске той интеллектуальной промышленности, которая у нас есть сегодня. Это и ПО «Полет», и завод имени Баранова, и машиностроительное и моторостроительное конструкторские бюро, и предприятие «Высокие технологии».

По мнению руководителей предприятий аэропорт - сложной техническое сооружение. И будет логичным назвать его в честь человека, который был связан с авиацией и работал в нашем регионе. Вариант с присвоением аэропорту имени Туполева, кстати, попал в финальную тройку.

- После присвоения имен выдающихся соотечественников 47 российским аэропортам авиапассажиры, разлетаясь по всему миру, еще раз напомнят, что Россия всегда была богата героями и талантами, которые создавали историю и меняли мир, - говорят организаторы конкурса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омского экс-министра Меренкова обязали выплатить 108 млн
Омский аэропорт не получит имя лидера "Гражданской обороны"
Омская Госавтоинспекция вручила благодарности за вклад в обеспечение безопасности на дорогах
«Росводоканал Омск» оперативно устранил аварийную ситуацию на сетях канализации
В Омске отправили за решетку виновных в краже 200 млн рублей
В Омске будут судить 12 омичей за мошенничество с маткапиталом
Министр культуры Мединский в Омске едва не «воскресил» Егора Летова
Омские военные хотят дать аэропорту имя Карбышева
Имя для омского аэропорта выберут из трех вариантов
Минприроды: Омичи снова чувствовали запах газа из-за штиля
Землю нужно обрабатывать и использовать по назначению
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
В центре Омска сносят историческое здание начала XX века
Суд обязал мэрию установить на светофорах Омска звуковые сигналы
Омичам должны больше 6 миллионов рублей по зарплате
Спешите записаться на бесплатный пилинг
Появилось видео с пожара под Омском, где погибли отец и два сына
В Омской области женщина убила двух пенсионеров, пристававших к ней
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали 10 лучших социальных предпринимателей
В Омске пассажирке маршрутки на голову упал люк