Предприятия промышленности считают, что омский аэропорт должен носить имя Туполева

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-12T14:14:46+03:00

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Вот уже несколько недель идут ожесточенные споры, в честь кого называть омский аэропорт. Напомним, в рамках проекта Общественной палаты РФ "Великие имена России" предстоит дать имена 47 аэропортам. Воздушная гавань Омска тоже в списке. Варианты для переименования предлагают сами жители и общественники. Со своим вариантом определились и наши промышленники - они голосуют за авиаконструктора Андрея Туполева. Представители омских предприятий объяснили свое предпочтение.

- Наш город напрямую связан с Андреем Туполевым, приехавшим в Омск в 1941 году, чтобы организовать здесь производство пикирующих бомбардировщиков Ту-2 для фронта, - рассказал председатель совета Ассоциации омских промышленников и предпринимателей Григорий Мураховский. – Я проработал на ПО «Полет» пятьдесят лет и считаю, что именно Туполев дал толчок развитию в Омске той интеллектуальной промышленности, которая у нас есть сегодня. Это и ПО «Полет», и завод имени Баранова, и машиностроительное и моторостроительное конструкторские бюро, и предприятие «Высокие технологии».

По мнению руководителей предприятий аэропорт - сложной техническое сооружение. И будет логичным назвать его в честь человека, который был связан с авиацией и работал в нашем регионе. Вариант с присвоением аэропорту имени Туполева, кстати, попал в финальную тройку.

- После присвоения имен выдающихся соотечественников 47 российским аэропортам авиапассажиры, разлетаясь по всему миру, еще раз напомнят, что Россия всегда была богата героями и талантами, которые создавали историю и меняли мир, - говорят организаторы конкурса.