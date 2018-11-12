2018-11-12T14:00:57+03:00
Общество

В Омске отправили за решетку виновных в краже 200 млн рублей

Преступники безуспешно пытались обжаловать приговор
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Суд не стал выпускать на свободу виновных в краже 200 млн рублейСуд не стал выпускать на свободу виновных в краже 200 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Областной суд рассматривал апелляцию от экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и бывшей руководительницы нескольких коммерческих организаций. Как сообщает областная прокуратура, бывший заместитель гендиректора за хищение более 200 млн был осужден на 5 лет колонии и штраф в полмиллиона, а руководительницу осудили на 3,5 года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.

Мошенники поставляли газ в фиктивные организации по завышенной цене, полученную разницу между реальной ценой и той, по которой они продавали газ, мошенники обналичивали через однодневные организации.

Виновные пытались обжаловать приговор. Апелляцию суд не удовлетворил, теперь преступникам точно придется отправиться в колонию. Решение суда вступило в законную силу.

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