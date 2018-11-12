СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-12T13:29:41+03:00

В Омске будут судить 12 омичей за мошенничество с маткапиталом Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение группе омичей, которых поймали на махинациях с маткапиталом.

Мошенники в общей сложности совершили 10 преступлений. По предварительному сговору 12 преступников находили омичек, которые уже использовали маткапитал. Преступники брали у них документы и предоставляли кредитным кооперативам ложные сведения о наличии у них средств маткапитала. После этого они брали кредиты, которые собирались погашать якобы этими деньгами, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры..

В результате таких махинаций, они взяли у банков 4,7 млн рублей. Полицейские раскрыли преступную схему мошенников, однако возмещать ущерб преступники не стали.

Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» передано в суд, также на преступников подали гражданские иски на возмещение ущерба.