Имя для омского аэропорта выберут из трех вариантов

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-12T12:41:12+03:00

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В Омске подвели итоги третьего этапа голосования в конкурсе «Великие имена России». Напомним, сначала местные жители сами составили список из десяти имен - выдающихся людей, прославивших наш город. Среди них были актер Михаил Ульянов, Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, хоккеист Виктор Блинов, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, музыкант Егор Летов, советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев, поэт Роберт Рождественский, первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин, художник Михаил Врубель и епископ Сильвестр.

Все претенденты, по условиям, должны были набрать более 500 голосов. Чтобы в опросе смогли принять представители разных возрастов и социальных сфер, Общественная палата по Омской области.

После этого омичи выбирали из этого списка три имени. В итоге в шорт-лист вошли авиаконструктор Андрей Туполев, актер Михаил Ульянов и генерал Дмитрий Карбышев. Кто из них в итоге даст имя омскому аэропорту, станет известно 5 декабря, когда ВЦИОМ обработает все результаты голосования.

Напомним, Омск участвует в общенациональном проекте на имя для местных аэропортов в часте 47 других российских городов.