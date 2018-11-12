В центре Омска сносят историческое здание начала XX века

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-12T11:14:07+03:00

Доходный дом И.А. Гольцова исключили из реестра памятников и снесли

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В центре Омска по ул. Подгорной, 1 - Березовского, 12, напротив торгового комплекса «Триумф» сносят историческое здание доходный дом И.А. Гольцова начала ХХ века. Как сообщает «Омскрегион», здание начали сносить вчера днем, и у строителей было разрешение на это.

В историческом здании в разные годы находились дореволюционная читальня Общества трезвости, 10-е мужское городское училище, Общество самообразования и физического развития, мясная лавка, омское музыкально-драматическое общество, бесплатная чайная и столовая, в последнее время здание занимало ДОСААФ.

Доходный дом исключили из перечня объектов культурного наследия. Теперь, вероятно, владельцы «Триумфа» расширят свою территорию.