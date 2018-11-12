Появилось видео с пожара под Омском, где погибли отец и два сына
На минувших выходных в Омской области в поселке Октябрьский Тюкалинского района произошла страшная трагедия. В пожаре сгорели отец и его два сына, мать выжила и спасла третьего ребенка. Об этом сообщили в следственном комитете.
Пожар произошел из-за того, что в доме загорелся неисправный обогреватель в кочегарке. Через нее и лежал путь на улицу. Женщина со средним сыном успели выпрыгнуть в окно, мальчик получил только ожог руки. Отец пытался спасти двух детей и потушить пожар, однако в доме было уже слишком много дыма, и он не успел. Мужчина сгорел вместе с двумя сыновьями.
Как видно из видео, дом семьи полностью сгорел. Сейчас женщина с ребенком живет у мамы. Следователи проводят проверку.
Следователи работают на месте пожара в Омской области, где погибли отец и двое детей.