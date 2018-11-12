2018-11-12T09:03:23+03:00
Происшествия

В Омской области женщина убила двух пенсионеров, пристававших к ней

Сейчас ей грозит тюремный срок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Женщина убила двух пенсионеров за попытку ее изнасиловатьЖенщина убила двух пенсионеров за попытку ее изнасиловатьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В деревне Красный Путь Саргатского района приехавшие полицейские на вызов обнаружили тела двух братьев. В ходе расследования, как сообщают в следственном комитете, полицейские выяснили: 50-летняя женщина проживала с двумя братьями, которым было 70 и 74 года. В выходные они вместе распивали спиртное, по словам женщины один из пенсионеров стал к ней приставать и хотел ее изнасиловать.

Недолго думая, женщина схватила нож и порезала одному пенсионеру ногу. Она повредила ему артерию, и сельчанин скончался. Второго мужчину убила ударом в сердце. 50-летняя женщина, которая уже была судима за кражи 7 раз, быстро спрятала нож и окровавленную одежду в колодец.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, женщина задержана По всей видимости, ей грозит очень суровое наказание.

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