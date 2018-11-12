2018-11-12T09:05:24+03:00
Происшествия

В Омске пассажирке маршрутки на голову упал люк

Женщина ищет свидетелей, чтобы наказать водителя
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичке в маршрутке на голову упал люкОмичке в маршрутке на голову упал люкФото: Татьяна ЭЙХМАН
Изменить размер текста:

В соцсетях 39-летняя омичка просит откликнуться свидетелей необычного происшествия. По ее словам 30 октября она ехала в маршрутке под номером 426, которая следует от Советского исполкома до поселка Берегового через поселок Ключи.

В пути примерно в 19.15 стеклянный люк упал с потолка маршрутки и разбился о голову пассажирки. Сейчас она ищет свидетелей происшествия.

Женщина пояснила "Комсомолке", что лежала в больнице, сейчас ее выписали, и она хочет обращаться в страховую компанию:

- В полицию не обращалась. Люк был закрыт. Столкновения не было. Очевидцев ищу в качестве свидетелей, чтобы обратиться в страховую. В больнице диагностировали сотрясение мозга.

Всем, кто стал очевидцем происшествия женщина просит позвонить по телефонам. Как сообщили в следственном комитете, они уже организовали проверку по факту происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичам должны больше 6 миллионов рублей по зарплате
Спешите записаться на бесплатный пилинг
Появилось видео с пожара под Омском, где погибли отец и два сына
В Омской области женщина убила двух пенсионеров, пристававших к ней
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали 10 лучших социальных предпринимателей
В Омске на Левом берегу иномарка насмерть сбила пешехода
В Омской области мужчина убил брата, звавшего его домой
В Омские автобусы снова возвращаются контролеры
В центре Омска улицу затопило водой
Житель Омска спас обессилевшую выпь
В США отпустили задержанного ФБР журналиста Малькевича
Мошенник из Омска обманывал людей со всей страны
Соцсети: Омичи ищут свидетелей аварии, в которой КамАЗ сбил школьницу
Омичи собирают деньги для спасенных лебедей
В Омске сотрудник Росгвардии спас ребенка на пожаре
В Омской ИК-3 один заключенный ударил другого заточкой
В Омске иномарка повисла на ограждении моста
Омича, попавшего в реанимацию в Таиланде, могут не выпустить на родину
В центре Омска легковушка въехала в грейдер, чистивший снег на дороге
Омичи снова жалуются на запах газа
Порядок внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах
В Омской области изменятся требования к строительству индивидуальных жилых домов и садовых домиков
Нотариусы будут по-новому подавать документы в орган регистрации прав
Средняя зарплата омичей в 2019 году будет больше 40 тысяч
«Авангард» обменял вратаря Мурыгина на молодого нападающиего из «Амура»