В Омске пассажирке маршрутки на голову упал люк

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-12T09:05:24+03:00

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В соцсетях 39-летняя омичка просит откликнуться свидетелей необычного происшествия. По ее словам 30 октября она ехала в маршрутке под номером 426, которая следует от Советского исполкома до поселка Берегового через поселок Ключи.

В пути примерно в 19.15 стеклянный люк упал с потолка маршрутки и разбился о голову пассажирки. Сейчас она ищет свидетелей происшествия.

Женщина пояснила "Комсомолке", что лежала в больнице, сейчас ее выписали, и она хочет обращаться в страховую компанию:

- В полицию не обращалась. Люк был закрыт. Столкновения не было. Очевидцев ищу в качестве свидетелей, чтобы обратиться в страховую. В больнице диагностировали сотрясение мозга.

Всем, кто стал очевидцем происшествия женщина просит позвонить по телефонам. Как сообщили в следственном комитете, они уже организовали проверку по факту происшествия.