В Омске на Левом берегу иномарка насмерть сбила пешехода
Мужчина хотел перебежать дорогу в неположенном месте
В Омске на Левом берегу иномарка насмерть сбила мужчинуФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Сегодня утром на Левобережье произошла очередная авария с участием пешехода, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.
48-летний водитель на автомобиле «Тойота» около восьми утра ехал по улице Рокоссовского в направлении Бульвара Космонавтов. В районе дома №12 на дорогу неожиданно вышел пешеход, 51-летний мужчина. Мужчина хотел быстро перебежать дорогу в неположенном месте, однако водитель не заметил пешехода и сбил его.
Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте. Водитель «Тойоты» был трезв, сейчас в полиции выясняют все обстоятельства аварии.