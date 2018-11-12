В Омске на Левом берегу иномарка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 07:35 2018-11-12T07:35:25+03:00

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Сегодня утром на Левобережье произошла очередная авария с участием пешехода, сообщает пресс-служба госавтоинспекции.

48-летний водитель на автомобиле «Тойота» около восьми утра ехал по улице Рокоссовского в направлении Бульвара Космонавтов. В районе дома №12 на дорогу неожиданно вышел пешеход, 51-летний мужчина. Мужчина хотел быстро перебежать дорогу в неположенном месте, однако водитель не заметил пешехода и сбил его.

Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте. Водитель «Тойоты» был трезв, сейчас в полиции выясняют все обстоятельства аварии.