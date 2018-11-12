В Омской области мужчина убил брата, звавшего его домой

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-12T07:26:05+03:00

В Омской области мужчина убил брата за то, что тот просил вернуться в дом с перекура Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Накануне в поселке Москаленки Омской области разыгралась семейная драма. Два брата на выходных устроили застолье и выпивали. В какой-то момент родственники вышли покурить на улицу во двор дома. После перекура младший стал звать старшего 28-летнего брата в дом с улицы, чтобы тот не замерз. Однако старший стал сопротивляться, он хотел остаться. К несчастью у него в кармане был нож, и в порыве злости мужчина нанес несколько ударов ножом в спину младшего брата.

Как сообщили в следственном комитете, приехавшие медики и полицейские обнаружили тело во дворе дома. Подозреваемого старшего брата сразу же задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.