2018-11-12T06:50:11+03:00
Общество

В Омские автобусы снова возвращаются контролеры

Вероятно, в часы пик кондукторы не могут выявить всех зайцев в салоне
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В автобусы вернулись кондукторы.В автобусы вернулись кондукторы.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
Изменить размер текста:

В омские автобусы возвращаются контролеры, о существовании которых местные жители успели позабыть. Напомним, эта должность в транспортных предприятиях была фактически упразднена.

И вот теперь, по информации «СуперОмска», эти сотрудники снова возвращаются. Вероятно, это объясняется желанием повысить рентабельность перевозок. Эта проблема стоит особенно остро после недавних затрат на закупку новых автобусов. Часто в часы пик кондукторы просто не справляются со своими обязанностями сами и не могут выявить в переполненных салонах всех зайцев.

Еще больше материалов по теме: «Все об омских дорогах и транспорте»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичам должны больше 6 миллионов рублей по зарплате
Спешите записаться на бесплатный пилинг
Появилось видео с пожара под Омском, где погибли отец и два сына
В Омской области женщина убила двух пенсионеров, пристававших к ней
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали 10 лучших социальных предпринимателей
В Омске пассажирке маршрутки на голову упал люк
В Омске на Левом берегу иномарка насмерть сбила пешехода
В Омской области мужчина убил брата, звавшего его домой
В центре Омска улицу затопило водой
Житель Омска спас обессилевшую выпь
В США отпустили задержанного ФБР журналиста Малькевича
Мошенник из Омска обманывал людей со всей страны
Соцсети: Омичи ищут свидетелей аварии, в которой КамАЗ сбил школьницу
Омичи собирают деньги для спасенных лебедей
В Омске сотрудник Росгвардии спас ребенка на пожаре
В Омской ИК-3 один заключенный ударил другого заточкой
В Омске иномарка повисла на ограждении моста
Омича, попавшего в реанимацию в Таиланде, могут не выпустить на родину
В центре Омска легковушка въехала в грейдер, чистивший снег на дороге
Омичи снова жалуются на запах газа
Порядок внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах
В Омской области изменятся требования к строительству индивидуальных жилых домов и садовых домиков
Нотариусы будут по-новому подавать документы в орган регистрации прав
Средняя зарплата омичей в 2019 году будет больше 40 тысяч
«Авангард» обменял вратаря Мурыгина на молодого нападающиего из «Амура»