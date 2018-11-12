В Омские автобусы снова возвращаются контролеры

СЕГОДНЯ 06:47 2018-11-12T06:50:11+03:00

Вероятно, в часы пик кондукторы не могут выявить всех зайцев в салоне

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В омские автобусы возвращаются контролеры, о существовании которых местные жители успели позабыть. Напомним, эта должность в транспортных предприятиях была фактически упразднена.

И вот теперь, по информации «СуперОмска», эти сотрудники снова возвращаются. Вероятно, это объясняется желанием повысить рентабельность перевозок. Эта проблема стоит особенно остро после недавних затрат на закупку новых автобусов. Часто в часы пик кондукторы просто не справляются со своими обязанностями сами и не могут выявить в переполненных салонах всех зайцев.