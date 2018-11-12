В центре Омска улицу затопило водой
Жители переживают, что из-за коммунальной аварии улица превратится в каток
В центре Омска улицу затопило водойФото: vk.com
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Жители Омска в соцсетях жалуются на коммунальную аварию, которая случилась у них на улице. Рядом с мостом и строящейся высоткой на улице Подгорной недалеко от Центрального рынка прорвало трубу.
Большой участок улицы залило водой. На некоторых участках онауже начала подмерзать. Жители окружающих домов боятся, что в ближайшее время их улица превратится в каток.
Некоторые омичи жалуются, что на этой улице такие аварии случаются регулярно и советуют достать местным жителям коньки.
Впрочем, коммунальщики аварию уже устранили, теперь осталось очистить улицу ото льда, иначе по ней невозможно будет передвигаться.