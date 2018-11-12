2018-11-12T04:48:34+03:00
Общество

Житель Омска спас обессилевшую выпь

Птица могла погибнуть
Станислав МУХИН
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Птица могла погибнуть/Птица могла погибнуть/Фото: vk.com
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Необычную находку обнаружил житель Омска. Мужчина живет в частном доме, и увидел на своем участке обессилевшую выпь. Птица была настолько вымотана, что спокойно дала подойти и взять себя в руки. О находке сибиряк рассказал в социальных сетях и приложил фото птицы.

Омич рассказал, что хочет помочь выпи, но не знает, как. Он попросил помощи орнитологов, которые, возможно, прочитают его сообщение. В ветклиниках сибиряку помочь не смогли. По словам мужчины, в выходные почти все они не работают. Сейчас выпь живет в частном доме своего спасителя. Она понемного осваивается, но пока еще отказывается от рыбы, которую ей предлагает новый хозяин.

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