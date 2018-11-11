2018-11-11T11:41:47+03:00
Общество

В США отпустили задержанного ФБР журналиста Малькевича

Экс-главу омского 12 канала задержала ФБР
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: твиттер Общественной палаты РФФото: твиттер Общественной палаты РФ
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Сегодня стало известно, что агенты ФБР в США задержали в аэропорту Вашингтона журналиста, экс-главу омского «12 канала». Александр Малькевич сейчас является первым зампредседателем комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества.Также онзанимает должность главного редактора издания USA Really. Работает ведущим цикла программ "Не валяй дурака, Америка" на радио "Комсомольская правда".

Как выяснилось, Малькевич прехал в США в качестве наблюдателя на выборах, и планировал вылететь в Париж. Но в американском аэропорту к нему подошли агенты ФБР, задержали и несколько часов допрашивали.

- Ну, сильные ощущения, безусловно, когда ты идешь, сзади на плечо ложится рука, и строгий голос говорит: «Мистер, Малькевич»... потом тебя окружают люди, показывают удостоверения с буквами FBI, и приглашают следовать за ними», - рассказал «Комсомолке» Малькевич.

По словам журналиста у него скопировали всю информацию с электронных носителей и вручили письменное требование, чтобы он зарегистрировался как иностранный агент на территории США. Сейчас Александра Малькевича отпустили. Он находится в Париже.

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