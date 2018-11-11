2018-11-11T09:16:16+03:00
Происшествия

Мошенник из Омска обманывал людей со всей страны

Его дело передали в суд
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский мошенник обманывал людей со всей страныОмский мошенник обманывал людей со всей страныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молодой омич размещал у себя на страничке в социальной сети объявления о продаже детских вещей.С покупатей, которые хотели приобрести товар, он требовал предоплату, после чего обещал отправить вещи. Как только деньги приходили на его карту, он переставал отвечать на сообщения и звонки покупателей, сообщают в омской полиции.

Всего ему удалось обмануть семь человек из разных городов РоссииМосквы, Санкт-Петербурга и Волгограда. Он получил с доверчивых людей больше 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции вышли на владельцев карт, на которые омич предлагал переводить деньги. Оказалось, что всеми картами пользовался их общий знакомый – житель Советского округа.

Мужчину задержали, сейчас его дело передали в суд. Предприимчивому омичу грозит до двух лет тюрьмы.

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