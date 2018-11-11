2018-11-11T07:14:53+03:00
Происшествия

Соцсети: Омичи ищут свидетелей аварии, в которой КамАЗ сбил школьницу

ДТП произошло в селе Троицкое
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В соцсетях один из омичей просит о помощи. По его сообщению, в минувшую пятницу произошла жуткая авария: примерно в 12.20 в поселке Троицкое КамАЗ на пешеходном переходе сбил переходившую дорогу школьницу.

Мужчина просит откликнуться свидетелей страшной аварии.

О состоянии ребенка ничего не сообщается, в госавтоинспекции пока тоже никак не прокомментировали произошедшее.

В комментариях к записи омичи пишут, что на этой дороге водители регулярно превышают скорость, не помогают даже установленные камеры видеонаблюдения.

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