Соцсети: Омичи ищут свидетелей аварии, в которой КамАЗ сбил школьницу
ДТП произошло в селе Троицкое
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В соцсетях один из омичей просит о помощи. По его сообщению, в минувшую пятницу произошла жуткая авария: примерно в 12.20 в поселке Троицкое КамАЗ на пешеходном переходе сбил переходившую дорогу школьницу.
Мужчина просит откликнуться свидетелей страшной аварии.
О состоянии ребенка ничего не сообщается, в госавтоинспекции пока тоже никак не прокомментировали произошедшее.
В комментариях к записи омичи пишут, что на этой дороге водители регулярно превышают скорость, не помогают даже установленные камеры видеонаблюдения.