2018-11-11T07:11:36+03:00
Общество

Омичи собирают деньги для спасенных лебедей

Лебеди получили травмы, им требуется лечение
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи собирают деньги для спасенных лебедейОмичи собирают деньги для спасенных лебедейФото: vk.com
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Накануне разыгралась драма: всем городом омичи переживали за птиц, вмерзших в озеро. Неравнодушная женщина заметила, что птицы на одном из озер под Омском с наступлением морозов не смогли улететь и вмерзли в лед. Сибирячка призывала помочь освободить несчастных птиц. Она обращалась в МЧС и Минприроды, однако ей нигде не могли помочь.

Пернатых из ледяного плена освободили неравнодушные волонтеры, они отвезли их на страусиную ферму, на озере их оставлять было нельзя - лебеди в сибирских морозах просто замерзли бы. Сейчас волонтеры собирают деньги для птиц, они нужны на их содержание, пока птиц не передали орнитологам. Также у одного из лебедей сломано крыло, нужны деньги на его лечение.

Всю информацию о перечислении средств можно узнать по ссылке.

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