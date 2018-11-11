2018-11-11T07:01:36+03:00
Происшествия

В Омске сотрудник Росгвардии спас ребенка на пожаре

Герой не стал дожидаться приезда МЧС
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омский росгвардеец героически вынес ребенка из пожараОмский росгвардеец героически вынес ребенка из пожараФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Во время патрулирования улицы Химиков к росгвардейцам в панике подбежал мужчина и попросил помощи. Мужчина сказал, что горит дачная постройка. Силовики вызвали пожарных и поспешили к дому. Второй этаж здания полыхал огнем, двое мужчин пытались спасти из огня имущество, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Дом уже заполонило дымом, росгвардейцам сказали, что в доме может находиться ребенок. Не дожидаясь приезда спасателей, один из росгвардейцев - Игорь Михеев вошел в горящее здание и вытащил шестилетнего мальчика.

Вскоре приехали пожарные и медики, однако медицинская помощь никому не понадобилась. Пожарные потушили огонь, причины возникновения сейчас выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24