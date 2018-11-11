В Омске сотрудник Росгвардии спас ребенка на пожаре

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-11T07:01:36+03:00

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Во время патрулирования улицы Химиков к росгвардейцам в панике подбежал мужчина и попросил помощи. Мужчина сказал, что горит дачная постройка. Силовики вызвали пожарных и поспешили к дому. Второй этаж здания полыхал огнем, двое мужчин пытались спасти из огня имущество, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Дом уже заполонило дымом, росгвардейцам сказали, что в доме может находиться ребенок. Не дожидаясь приезда спасателей, один из росгвардейцев - Игорь Михеев вошел в горящее здание и вытащил шестилетнего мальчика.

Вскоре приехали пожарные и медики, однако медицинская помощь никому не понадобилась. Пожарные потушили огонь, причины возникновения сейчас выясняются.