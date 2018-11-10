В Омской ИК-3 один заключенный ударил другого заточкой

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-10T16:40:22+03:00

Впрочем, версию об очередном бунте в учреждении опровергают

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В омской исправительной колонии № 3, по всей видимости, произошел бытовой конфликт. Один заключенный ударил другого самодельным оружием. Ссора произошла из-за личной неприязни.

- Начальник отряда исправительного учреждения незамедлительно отреагировал на возникший конфликт и пресек противоправные действия. Пострадавшему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, и он был доставлен больницу, - цитирует «НГС.Омск» пресс-службу регионального УФСИН.

Также известно, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело за тяжкое причинение вреда здоровью. Версию очередного бунта, похожего на тот, что случился этой осенью в ИК-6, администрация учреждения опровергает.