В Омске иномарка повисла на ограждении моста
Сразу два дорожно-транспортных происшествия случилось минувшей ночью на Омских мостах. Напромним, на Ленинградском мосту водитель иномарки не заметил ехавший по встречной полосе грейдер и разбил машину о его отвал.
Вторая авария случилась на мосту, расположенном на улице Завертяева. Водитель легковушки каким-то невероятным способом заехал на разделительное ограждение моста и повис на нем.
- Видел его висящего. На ограждении лампочки горят - так там, как днем светло. И перед отбойником столб с щитом бело-красные полоски и знак объезд препятствия, - рассказывает автор фото, выложенного в социальные сети.
О состоянии водителя, а также о том, как вызволяли его авто из ловушки, история умалчивает.