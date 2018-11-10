2018-11-10T11:59:31+03:00
Происшествия

В Омске иномарка повисла на ограждении моста

О состоянии водителя ничего не известно
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Сразу два дорожно-транспортных происшествия случилось минувшей ночью на Омских мостах. Напромним, на Ленинградском мосту водитель иномарки не заметил ехавший по встречной полосе грейдер и разбил машину о его отвал.

Вторая авария случилась на мосту, расположенном на улице Завертяева. Водитель легковушки каким-то невероятным способом заехал на разделительное ограждение моста и повис на нем.

- Видел его висящего. На ограждении лампочки горят - так там, как днем светло. И перед отбойником столб с щитом бело-красные полоски и знак объезд препятствия, - рассказывает автор фото, выложенного в социальные сети.

О состоянии водителя, а также о том, как вызволяли его авто из ловушки, история умалчивает.

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