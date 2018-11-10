2018-11-10T11:34:26+03:00
Общество

Омича, попавшего в реанимацию в Таиланде, могут не выпустить на родину

Местные медики предъявили молодому мужчине огромный счет, таких денег у него нет
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (gtrk-omsk.ru)Фото: скриншот с видео (gtrk-omsk.ru)
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Катастрофой закончилась романтическая поездка омской пары в Таиланд. Молодой человек планировал сделать там редложение своей возлюбленной, но внезапно заболел. Девушка отвезла его в местную больницу. Там выяснилось, что у ее жениха воспалилась поджелудочная железа. Вскоре омичу стало еще хуже и его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искуственного дыхания. Пока ему жизненно необходимо находиться под присмотром врачей, но каждый день в клинике обходится в 50 тысяч рублей.

Страховая компания отказалась оплачивать лечение, сославшись на нестраховой случай - мол, у мужчины хроническое заболеваение.

- Обращаемся в страховую компанию, там нам говорят, что у него хронический диагноз, хотя они этого еще не выявили, - цитирует «12 канал» девушку заболевшего туриста Ксению Николаенко. - Вчера пришёл рапорт, там написано: «Острый панкреатит», то есть не хронический. Они отказываются платить, заплатили 5% в первой клинике - примерно 120 тысяч рублей. В этой заплатили 250 долларов.

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