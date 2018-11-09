«Авангард» обменял вратаря Мурыгина на молодого нападающиего из «Амура»

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-09T14:16:03+03:00

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Хоккейный клуб «Авангард» обменял вратаря Алексея Мурыгина в хабаровский «Амур» на 18-летнего нападающего Германа Волошина.

- Любому вратарю важно получать регулярную игровую практику, поэтому мы приняли решение отпустить Алексея Мурыгина в «Амур», где он имеет все шансы стать первым номером. Благодарим Алексея за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры. На позицию бэкапа из фарм-клуба возвращается Олег Шилин, - рассказал официальному сайту президент ХК «Авангард» Максим Сушинский. - Взамен мы получили молодого и результативного нападающего, который в свои 18 лет уже сыграл в МХЛ более 100 матчей, а на протяжении последних двух сезонов являлся лучшим бомбардиром «Амурских Тигров». Герман Волошин в системе нашего клуба начнет выступать в составе команды МХЛ «Омские Ястребы».

Добавим, что в прошедшем сезоне Волошин набрал 44 (25+19) очка в 60 матчах за команду МХЛ «Амурские Тигры». В текущем регулярном чемпионате МХЛ на счету форварда 15 (4+11) очков в 24 играх.