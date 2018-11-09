В Омске откроют 116 елочных базаров

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-09T14:01:21+03:00

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Город уже начал готовиться к Новому году. Через несколько недель во всех округах откроются елочные базары. В этом году таких торговых точек будет 116.

По данным омской мэрии, больше всего елочных базаров откроется в Кировском (46) и Ленинском округах (39). В Советском и Октябрьском их будет по 11, а в Центральном - 9.

Тем временем, в лесхозах Омской области планируют заготовить около 37 тысяч елей, сосен и пихт - почти на 20% меньше, чем прошлом году. Вероятно, это связано с тем, что большое количество новогодних деревьев так и не смогли продать.