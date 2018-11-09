Омский Левша предлагает назвать аэропорт именем сибирского художника

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-09T13:38:15+03:00

В Омске уже есть памятник художнику. Фото: Википедия

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Меньше месяца осталось до того момента, как омичи выберут, в честь кого называть аэропорт. Напомним, что голосование проходит в рамках проекта Общественной палаты

«Великие имена России» предстоит присвоить 47 международным аэропортам нашей страны имена великих соотечественников. В том числе и воздушной гавани Омска.

В понедельника начнется четвертый этап конкурса. С 12 по 30 ноября сибиряки будут голсоовать за понравившиеся варианты. На данный момент в финальном списке имен фигурируют такие известные личности, как актер Михаил Ульянов, музыкант Егор Летов, Сергей Манякин, Дмитрий Карбышев и многие другие достойные. Со своими предпочтениями определился и омский микроминиатюрист Анатолий Коненко. Сибирский Левша предлагает назвать омский аэропорт в честь омского хуодожника Михаила Врубеля.

- Имя художника Михаила Врубеля – это имя мирового уровня. Оно известно не только каждому россиянину, но и иностранцам. Туристам и гостям нашего города будет приятно, что в Омске чтут память Врубеля, - считает Анатолий Коненко.

Он посвятил художнику множество своих работю. Кроме того, сибирский Левша считается обладателем самого маленького в мире альбома картин Врубеля. Микроминиатюрист создал его еще в далеком 2006 году.

Добаваим, что имя аэропорту жители Омской области будут выбирать из 10 вариантов. В честь кого назовут воздушную гавань, станет известно уже 5 декабря.