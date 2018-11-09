В Омске за три года на покупку автобусов потратят около 7 миллиардов

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-09T13:36:29+03:00

В Омске в ближайшие три года на автобусы потратят около семи миллиардов Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В ближайший год потратят пока лишь чуть больше двух

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В 2019 году власти планируют потратить на транспорт в Омске свыше двух миллиардов рублей. Причем в мэрии продолжат обновлять подвижной состав и дальше. Как стало известно сегодня в ходе публичных слушаний, в 2020 и 2021-м годах власти намерены потратить на общественный транспорт еще 5 миллиардов рублей. Из этой суммы расходы на компенсацию межтарифной разницы составят 769 миллионов. Об этом рассказал директор департамента финансов, вице-мэр города Богдан Масан.

Однако эту сумму рассчитывали еще по нынешней цене в 22 рубля. Если в нашем городе решат поднять цены на проезд, то затраты из бюджета на межтарифную разницу Омска станут меньше.

В этом году благодаря покупке новых автобусов удалось сократить износ автобусов до 82%, но у троллейбусов он остается высоким – около 91%, у трамваев – 98,6%.