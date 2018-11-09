2018-11-09T13:36:29+03:00
Общество

В Омске за три года на покупку автобусов потратят около 7 миллиардов

В ближайший год потратят пока лишь чуть больше двух
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске в ближайшие три года на автобусы потратят около семи миллиардовВ Омске в ближайшие три года на автобусы потратят около семи миллиардовФото: Татьяна ЭЙХМАН
Изменить размер текста:

В 2019 году власти планируют потратить на транспорт в Омске свыше двух миллиардов рублей. Причем в мэрии продолжат обновлять подвижной состав и дальше. Как стало известно сегодня в ходе публичных слушаний, в 2020 и 2021-м годах власти намерены потратить на общественный транспорт еще 5 миллиардов рублей. Из этой суммы расходы на компенсацию межтарифной разницы составят 769 миллионов. Об этом рассказал директор департамента финансов, вице-мэр города Богдан Масан.

Однако эту сумму рассчитывали еще по нынешней цене в 22 рубля. Если в нашем городе решат поднять цены на проезд, то затраты из бюджета на межтарифную разницу Омска станут меньше.

В этом году благодаря покупке новых автобусов удалось сократить износ автобусов до 82%, но у троллейбусов он остается высоким – около 91%, у трамваев – 98,6%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средняя зарплата омичей в 2019 году будет больше 40 тысяч
«Авангард» обменял вратаря Мурыгина на молодого нападающиего из «Амура»
В Омске откроют 116 елочных базаров
Омский Левша предлагает назвать аэропорт именем сибирского художника
В «Росводоканал Омск» прошло заседание Общественного совета
Омичка поскользнулась на тротуаре возле магазина и сильно разбила голову
Аварию, из-за которой омичи остались без воды, устранили
В Омске к Новому году заготовили 37 тысяч хвойных деревьев
Путину в Казахстане показали фонтан из омской сгущенки
Омская молодежь определилась с выбором имени для аэропорта
Водителя, который сбил мужчину в Калачинске и скрылся, нашли
Центр Омска остался без воды из-за порыва труб
Как не ошибиться с выбором при покупке коттеджа
Общественная палата: Бурков дал понять, что майские указы - приоритет омского правительства
Экс-чиновницу омской мэрии отправили в колонию на 2,5 года
В этом году в Омск покинут почти 6 тысяч человек
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
В Омске установили еще одну новогоднюю елку
Как уберечь детей от беды
В Третьяковской галерее была представлена картина омской авангардистки