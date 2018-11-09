2018-11-09T14:07:20+03:00
Происшествия

Омичка поскользнулась на тротуаре возле магазина и сильно разбила голову

Женщину увезли на «скорой»
Анна МИКУЛА
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Пострадавшую женщину увезли в больницу.Пострадавшую женщину увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастье приключилось с омичкой центре Омска. Женщина поскользнулась на нечищеной дорожке возле одного из магазинов на улице 10 лет Октября. Неудачно упав на лед, она сильно разбила голову.

Очевидцы случившегося вызвали бригаду «скорой помощи». Медики увезли пострадавшую в горбольницу № 1. Омичке диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

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