Аварию, из-за которой омичи остались без воды, устранили

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-09T12:50:34+03:00

Аварию на водопроводе, из-за которой омичи остались без воды, ликвидировали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Сегодня в центре Омска в районе торгового центра «Каскад» произошла авария на водопроводе. Несколько школ, домов, офисных зданий и торговый центр остались без воды. Авария произошла на территории завода «Электроточприбор». Чтобы заменить трубы коммунальщикам пришлось внепланово отключать воду. Работы велись несколько часов.

Как сообщила пресс-служба «ОмскВодоканала», порыв ликвидировали через три часа после поступления сообщений об аварии.

Сейчас воду дали всем жителям микрорайона, в офисные здания и торговый центр.