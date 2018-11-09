Аварию, из-за которой омичи остались без воды, устранили
Воду дали через 3 часа
Аварию на водопроводе, из-за которой омичи остались без воды, ликвидировалиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня в центре Омска в районе торгового центра «Каскад» произошла авария на водопроводе. Несколько школ, домов, офисных зданий и торговый центр остались без воды. Авария произошла на территории завода «Электроточприбор». Чтобы заменить трубы коммунальщикам пришлось внепланово отключать воду. Работы велись несколько часов.
Как сообщила пресс-служба «ОмскВодоканала», порыв ликвидировали через три часа после поступления сообщений об аварии.
Сейчас воду дали всем жителям микрорайона, в офисные здания и торговый центр.