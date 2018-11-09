2018-11-09T12:12:26+03:00
Общество

Омская молодежь определилась с выбором имени для аэропорта

Студотряды голосуют за Сергея Манякина
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В чью честь назовут омский аэропорт, станет известно уже 5 декабря.В чью честь назовут омский аэропорт, станет известно уже 5 декабря.
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Не утихают страсти вокруг переименования омского аэропорта. Напомним, что в рамках проекта Общественной палаты РФ "Великие имена России" воздушным гаваням в 47 городах собираются дать имена известных соотечественников. Предлагать идеи и голосовать за варианты будут жители. Приминительно к омскому аэропорту уже звучали такие варианты, как Егор Летов, Михаил Ульянова, Федор Достоевский, Дмитрий Карбышев и многие другие.

Накануне свою позицию высказали и омские студенческие отряды. Они ожидаемо предлагают назвать аэропорт в честь главы Омской области Сергея Манякина. Он руководил регионом в 60х-80х годах. Ранее его кандидатуру в Общественную палату Омской области внес командир областного штаба студенческих отрядов Алексей Потейко. Он пояснил позцицию тем, что Манякина считают одним из самых эффективных управленцев и хозяйственников. По словам Потейко, Сергей Иосифович, как и студотряды, работал на результат.

- Мы как молодежная организация поддерживаем все кандидатуры, которые выдвинуты и преклоняемся перед тем, что они сделали для страны и для области. Но мы с ребятами общались очень плотно с ветеранами студенческого движения, которые с нами активно сотрудничают и остановились на имени Сергея Иосифовича Манякина, - пояснил Алексей Потейко во время теледебатов в прямом эфире 12 канала.

В чью честь назовут омский аэропорт, станет известно уже 5 декабря. Выбирать будут сами жители. Участовать в голосовании можно любым удобным способом: на сайте Великиеимена.рф; в социальных сетях ; отправкой смс-сообщения на короткий номер; по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17, а также путем заполнения анкет в печатных изданиях, на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах.

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