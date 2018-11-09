2018-11-09T12:31:25+03:00
Общество

В Омске к Новому году заготовили 37 тысяч хвойных деревьев

Омичи все чаще предпочитают искусственные ели
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске к Новому году заготовили 37 тысяч хвойных растенийВ Омске к Новому году заготовили 37 тысяч хвойных растенийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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До нового года осталось чуть меньше двух месяцев. На лесхозах Омской области началась предновогодняя вырубка хвойных растений. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, такая вырубка леса не принесет ущерба природе. Молодые деревья специально подготовили к празднику. Вырубка некоторых деревьев предназначена для регулирования густоты насаждений и создания условий роста.

Специалисты планируют заготовить около 37 тысяч елей, сосен и пихт. Как говорят специалисты, это на 8 тысяч меньше, чем в прошлом году. А это значит, что омичи стали чаще предпочитать искусственные ели. В ближайшее время новогодние деревья привезут на базары города.

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