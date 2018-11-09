Водителя, который сбил мужчину в Калачинске и скрылся, нашли

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-09T11:10:44+03:00

Машина, на которой мужчина сбил пешехода Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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На минувших выходных в Калачинске неизвестный сбил пешехода и скрылся. Мужчину с серьезными травмами доставили в реанимацию районной больницы.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на месте аварии полицейские изъяли фрагменты фары машины, а также другие следы. По камерам видеонаблюдения с продуктового магазина, который находился недалеко от места ДТП, удалось установить машину.

Как выяснилось позже владелец машины – 35-летний житель Калачинского района. Он был неоднократно судим и уже был лишен водительских- прав из-за вождения в пьяном виде. Виновник уже успел заменить фару в своем автомобиле, чтобы скрыть следы ДТП.

Водителя, который к тому же не имел документов на машину, уже задержали, в полиции проводят экспертизы и выясняют все обстоятельства происшествия.