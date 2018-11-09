Центр Омска остался без воды из-за порыва труб
Воду отключили в районе ТЦ «Каскад»
Из-за порыва на водопроводе центр Омска остался без водыФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Крупная коммунальная авария в Омске. Прорыв на водопроводе произошел на территории бывшего завода «Электроточприбор» по проспекту Маркса, 18/2. Чтобы устранить аварию, коммунальщикам пришлось отключить воду в ряде офисных зданий на Маркса, в нескольких школах и жилых домах, а также в торговом комплексе «Каскад».
Как сообщили в пресс-службе «ОмскВодоканала», воду в микрорайоне включат только тогда, когда авария будет устранена. Сколько это займет времени пока непонятно, воды в близлежащих зданиях нет с половины двенадцатого.