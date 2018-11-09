Общественная палата: Бурков дал понять, что майские указы - приоритет омского правительства

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-09T10:44:02+03:00

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Общественная палата Омской области позитивно оценила работу губерернатора Александра Буркова по привлечению федерального финанисрования. Накануне стало известно, что Москва поможет нашему региону с исполнением национальных проектов по линии министерства финансов, сельского хозяйства и строительства. Как считает секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, во многом это заслуга именно омского губернатора Буркова.

- Своим указом в мае нынешнего года президент Владимир Путин поручил проработать 12 национальных проектов по жизненно важным, в том числе для омичей, направлениям, - говорит она. - Среди них здравоохранение и образование, жилье и городская среда и другие. В бюджетном посланиии к правительству и депутатам Александр Бурков четко дал понять: исполнение майских указов президента - приоритет в работе областного правительства.

Глава региона также отметил, что руководители федеральных ведомств прислушиваются к проблемам Омской области. Во многом благодаря этому была скорректирована методика расчета дотаций регионам на сбалансированность бюджета. Омская область получила порядка 6,5 млрд. на эти цели. Общественная палата позитивно оценила эту новость. Полученные средства помогут закрыть проблемные вопросы, которые стоят перед омским правительством.