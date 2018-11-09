Экс-чиновницу омской мэрии отправили в колонию на 2,5 года

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-09T10:30:13+03:00

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Экс-чиновницу департамента имущественных отношений Фаризану Бережную все-таки отправили в колонию. Напомним, сначала она была фигурантом другого уголовного дела. Ее и еще нескольких ее коллег обвиняли в получении взяток на общую сумму в 3 млн рублей. Бережная сотрудничала со следствием и тогда ей удалось отделаться штрафом.

Но вскоре в отношении нее завели уже другое уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В суде установлено, что в 2014 году Бережная, уже не работая в мэрии, пообещала предпринимателю оформить в собственность здание магазина. Загвоздка была в том, что бизнесмена не было необходимых документов. За возможность обойти это экс-чиновница попросила вознаграждение в 1,3 млн рублей.

- Фигурантка уголовного дела воспользовалась доверием предпринимателя, так как ранее она занимала муниципальную должность в департаменте имущественных отношений администрации г. Омска, что позволило ей убедить потерпевшую в законности ее действий, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - С помощью поддельных документов бывшая чиновница осуществила регистрацию права собственности на коммерческий объект недвижимости, а также убедила выгодоприобретателя в необходимости совершения фиктивной сделки купли-продажи имущества с целью сокрытия следов противоправных действий.

Бережную признали виновной и приговорили к 2,5 года лишения свободы.