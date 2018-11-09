В этом году в Омск покинут почти 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-09T10:16:58+03:00

В этом году в Омске не досчитаются 7 тысяч человек Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

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Власти вновь озвучили печальную для нашего города статистику. Омичи продолжают покидать город, также людей в нашем регионе рождается меньше, чем умирает.

Директор департамента городской экономической политики Ольга Парфенова сегодня на бюджетных слушаниях сообщила об убыли населения в Омске, в том числе и миграционной - 5,8 тысяч человек. Люди продолжают уезжать в другие города. Естественная убыль составит около 1 000 человек.

- К концу года мы недосчитаемся семи тысяч человек, и на начало 2019 года в Омске будет проживать 1,165 млн. человек, - приводит слова чиновницы «Новый Омск».

Также со следующего года прогнозируется снижение числа детей дошкольного возраста и увеличение школьников, а это значит, что региону нужны новые школы, отметила чиновница.