В Омске установили еще одну новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-09T09:32:27+03:00

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С первыми морозами в Омске активно началась подготовка к Новому году. Вчера елку установили у торгового центра «Каскад». Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня семиметровую ель установили на бульваре Иванишко в микрорайоне «Релеро». 25 декабря для жителей микрорайона организуют новогодний праздник.

Традиционно, главные елки города установят в парке им. 30-летия ВЛКСМ и в Омской крепости. Новогодние праздники будут организованы для омичей во всех округах города.

Как сообщили в администрации центрального округа, 23 декабря новогоднее представление будет организовано в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, а 25 декабря — на бульваре Мартынова.