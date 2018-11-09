Омичи решают, чье имя присвоят аэропорту

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-09T08:45:03+03:00

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Продолжается голосование в рамках проекта «Великие имена России»: горожане определяют, в честь каких великих людей может быть назван омский аэропорт. Стартовало социологическое исследование. В ходе него определят финальную тройку претендентов. В рамках проекта «Великие имена России» новые имена дадут 47 крупнейшим российским аэропортам. Как рассказала секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, Омская область - один из самых активных регионов по голосованию. Жители очень активно предлагали свои варианты для названия аэропорта. Ощущался их интерес к этому процессу.

В числе предложений, высказанных жителями Омска, уже прозвучали Федор Достоевский, Ермак, Александр Колчак, Николай II и другие известные люди. Но эти кандидатуры не набрали достаточной поддержки в 500 голосов. Таковы условия голосования. Омичи остановили свой выбор на 10 известных соотечественниках. Это актер Михаил Ульянов, герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, хоккеист Виктор Блинов, советский авиаконструктор Андрей Туполев, поэт Роберт Рождественский, первый секретарь Омского обкома КПСС Сергей Манякин, художник Михаил Врубель маршал Советского Союза Дмитрий Язов, музыкант Егор Летов и епископ Сильвестр.

Отметим, что финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Любой житель имеет право выбоать одно имя из списка. Высказать свое мнение можно будет на сайте Великиеимена.рф; в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также с помощью смс-сообщений и по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17.