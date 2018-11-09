Начинающий омский водитель протаранил сразу пять машин

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-09T08:28:09+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с большим числом участников произошло в Омске. 18-летний водитель на «шестерке» ехал по 24-й северной в сторону Орджоникидзе. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил сразу пять автомобилей, стоявших на перекрестке. В итоге повреждения получили Toyota Camry, Ford Focus, ВАЗ-21102, Lada Priora и Hyundai Tucson.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, травмы получили предполагаемый виновник крупной аварии и водитель «десятки».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.