Из Омска запускают рейсы в Минеральные Воды с несколькими посадками в других городах

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-09T07:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один рейс открывается из Омска в другие города, минуя Москву. Теперь омичи напрямую смогут добраться в Минводы, Тюмень или Самару. С 28 ноября авиакомпания «Ижавиа» будет выполнять рейсы из аэропорта Минеральных вод в девять городов: Ижевск, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Челябинск и Омск, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.

Как рассказали в авиакомпании, там впервые соединят так много городов. Чтобы рейсы были востребованы, используется узловой принцип:

- Рейсы одного направления скоординировано прилетают в один аэропорт: в нем происходит обмен пассажиров и багажа без необходимых дополнительных формальностей. При этом ожидание вылета составляет от одного до полутора часов.

Рейсы будут выполняться на самолетах ЯК-42.