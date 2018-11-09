2018-11-09T07:44:42+03:00
Общество

Из Омска запускают рейсы в Минеральные Воды с несколькими посадками в других городах

Первый самолет вылетит уже 28 ноября
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба авиакомпанииФото: пресс-служба авиакомпании
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Еще один рейс открывается из Омска в другие города, минуя Москву. Теперь омичи напрямую смогут добраться в Минводы, Тюмень или Самару. С 28 ноября авиакомпания «Ижавиа» будет выполнять рейсы из аэропорта Минеральных вод в девять городов: Ижевск, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Челябинск и Омск, сообщает пресс-служба аэропорта Минвод.

Как рассказали в авиакомпании, там впервые соединят так много городов. Чтобы рейсы были востребованы, используется узловой принцип:

- Рейсы одного направления скоординировано прилетают в один аэропорт: в нем происходит обмен пассажиров и багажа без необходимых дополнительных формальностей. При этом ожидание вылета составляет от одного до полутора часов.

Рейсы будут выполняться на самолетах ЯК-42.

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