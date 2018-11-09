В Омске светофор у «Первомайского» заставляет пешеходов заниматься бегом

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-09T07:22:11+03:00

Зеленый для пешеходов говорит всего лишь 16 секунд.

На то, чтобы перейти две стороны дороги, отводится всего лишь 16 секунд

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Жители в очередной раз жалуются на светофор в городке Нефтяников. По мнению сибиряков, в районе кинотеатра "Первомайский" неправильно настроена секция для пешеходов. Омичи считают, что зеленый для переходящих дорогу горит слишком мало. За это время очень сложно пересечь широкую проезжую часть на улице Заозерная.

- Люди бегут, мамочки с детьми, с колясками, пенсионеры, устраивают экстремальные забеги через пешеходный переход... 16 секунд маловато, - пишет омичка в социальных сетях. - Если сравнить с таким же переходом на остановке «Первомайский рынок», то там для перехода выделили 32 секунды.

Реакции от городских властей на эту жалобу пока не последовало.