2018-11-09T07:26:56+03:00
Происшествия

Следком проведет проверку из-за ДТП с маршруткой под Омском

В аварии пострадали 7 студентов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Следственный комитет проведет проверку из-за аварии с пассажирской маршруткойСледственный комитет проведет проверку из-за аварии с пассажирской маршруткойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Вчера днем из-за сложных погодных условий на скользкой дороге произошла уже вторая за последнюю неделю авария на трассе Омск-Тара. В районе 272 километра съехала в кювет и перевернулась пассажирская «Газель», которая принадлежит одному из учебных заведений города. В микроавтобусе ехали семь студентов, все они получили ушибы и ссадины. В аварии обошлось без жертв.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Омской области, в ведомстве начали проверку по факту аварии. Следователи проверят действия ответственных лиц за обеспечение перевозок на автотранспорте.

Напомним, еще одна авария с пассажирским автобусом произошла в начале недели на этой же трассе. Автобус так же перевернулся, съехав на обочину, тогда пострадали 18 человек.

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