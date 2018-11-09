Для маленькой гуанако из Большереченского зоопарка омичи выбрали имя

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-09T07:14:50+03:00

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В Большереченском зоопарке в сентябре родилась маленькая гуанако. Такое радостное событие здесь произошло впервые. По традиции имя для малышки выбирали голосованием, среди посетителей проводили конкурс.

Как сообщает руководство зоопарка, они определились с именем. Маленькую гуанако назвали Маргоша. Это имя предложил один из посетителей зоопарка, и оно всем понравилось.

Омичу, предложившему это имя, руководство зоопарка выдаст сертификат, в котором написано, что он является полноправным владельцем имени Маргоша для малышки гуанако.