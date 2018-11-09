Омичи создали петицию против повышения стоимости проезда

СЕГОДНЯ 06:37 2018-11-09T06:39:58+03:00

Люди опасаются, что с нового года поездки в общественном транспорте будут съедать треть их зарплаты

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Напомним, в Омске уже больше недели обсуждают грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Судя по всему, мера эта неизбежная. Цены на билеты в послелдний рах поднимали в 2015 году, а с тех пор значительно изменилась экономическая ситуация. Скорее всего, подорожание произойдет уже в начале января.

Некоторые горожане оказались против такого новогоднего "подарка" и даже вышли накануне на митинг. Также инициативные граждане создали коллективное обращение на сайте "Местная петиция".

- Такое повышение тарифов попросту ужасает. Должен быть положен конец такому беспределу! У большинства омичей нет возможности оплачивать такую кругленькую сумму. При зарплате в 13-15 тыс. рублей затраты на транспорт возрастут на 4 тысячи рублей, и это не считая поездок по личным делам, - пишут авторы петиции.