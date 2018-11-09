Министр экологии рассказал, как вырастет тариф на вывоз мусора в Омске

СЕГОДНЯ 04:58 2018-11-09T04:58:35+03:00

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В феврале омичи получат новую квитанцию. Теперь за вывоз мусора мы будет платить не в квитанции за содержание жилья, а в отдельном квитке. Причем, скорее всего, тариф существенно вырастет. Этого не скрывают даже власти.

- Новый тариф вырастет и, наверное, не на 20 -30%. С 1 января меняется подход к расчетам, - рассказал "Комсомолке" министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов. - Если раньше считали норматив на квартиру, то теперь вывоз мусора жители станут оплачивать по числу прописанных людей Сейчас средний тариф на 2-комнатную квартиру площадью 55 квадратов - порядка 90 рублей. А с нового года… Ох, я даже боюсь вам называть эту цифру. Давайте мы это сделаем, когда все посчитает РЭК.