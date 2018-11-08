На трассе Омск-Тара перевернулся пассажирский микроавтобус

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-08T14:22:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Весь день в области и городе идет мокрый снег, на дорогах образовалась каша из снега и воды. По всей видимости, именно это стало причиной очередной аварии на трассе Омск-Тара. Сегодня днем в районе 272 километра перевернулась пассажирская «Газель». 41-летний водитель автобуса двигался из Омска в направлении Тары. На скользкой заметенной снегом дороге он не справился с управлением, автобус съехал в левый кювет перевернулся, сообщают в областной Госавтоинспекции.

В момент аварии в автобусе находилось 7 пассажиров. Они все обратились за медицинской помощью, жертв в аварии нет.

В аварии пострадали 7 человекФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Напомним, что это уже вторая авария за последние дни в Омской области на этой трассе. На минувших выходных автобус с 46 пассажирами также перевернулся на скользкой дороге. Тогда пострадали 18 человек.