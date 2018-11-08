В Омске сняли на видео ДТП «Лексуса» и маршрутки
Один из омичей поделился в соцсетях видео с регистратора, на нем попал момент столкновения пассажирской маршрутки с «Лексусом».
Маршрутка с пассажирами спокойно двигалась по своей полосе по главной дороге. Водитель «Лексуса», который ехал, судя всему, по улице Доковская, хотел быстро проскочить, но на скользкой дороге не успел и на перекрестке с проспектом Мира врезался в маршрутку. По пути он снес еще одну машину и раскидал их как кегли по дороге.
Пассажиры маршрутки спокойно вышли, удар пришелся в бок маршрутки, по всей видимости, никто серьезно не пострадал.
В комментариях омичи ругают резвого водителя «Лексуса», который при большом потоке машин хотел проскочить, а также восхищаются классической музыкой в салоне снимавшего водителя.
В Омске "Лексус" въехал в маршрутку.