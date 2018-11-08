2018-11-08T13:46:17+03:00
Происшествия

В Омске сняли на видео ДТП «Лексуса» и маршрутки

Пассажиры микроавтобуса спокойно вышли из салона и пошли по своим делам [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Один из омичей поделился в соцсетях видео с регистратора, на нем попал момент столкновения пассажирской маршрутки с «Лексусом».

Маршрутка с пассажирами спокойно двигалась по своей полосе по главной дороге. Водитель «Лексуса», который ехал, судя всему, по улице Доковская, хотел быстро проскочить, но на скользкой дороге не успел и на перекрестке с проспектом Мира врезался в маршрутку. По пути он снес еще одну машину и раскидал их как кегли по дороге.

Пассажиры маршрутки спокойно вышли, удар пришелся в бок маршрутки, по всей видимости, никто серьезно не пострадал.

В комментариях омичи ругают резвого водителя «Лексуса», который при большом потоке машин хотел проскочить, а также восхищаются классической музыкой в салоне снимавшего водителя.

В Омске "Лексус" въехал в маршрутку.

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