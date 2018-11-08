В Омске спецназ задержал фуру с 28 тысячами бутылок левой водки

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-08T12:38:57+03:00

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Крупную партию нелегальной водки задержали омские полицейские. Им поступила информация о том, что в фуре и на складе в районе Окружной дороги имеется контрафактный алкоголь. На место выехали бойцы Росгвардии и СОБРа.

В темноте шесть рабочих спешно разгружали фуру, несколько организаторов из легковой машины контролировали процесс. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники задержали нарушителей. Как оказалось впоследствии злоумышленники оказались жителями зарубежья, которые нарушали миграционное законодательство и хотели продавать в Омской области нелегальный алкоголь.

Незаконного алкоголя полицейские арестовали 28 тысяч бутылок.