В Омске спецназ задержал фуру с 28 тысячами бутылок левой водки
Крупную партию нелегальной водки задержали омские полицейские. Им поступила информация о том, что в фуре и на складе в районе Окружной дороги имеется контрафактный алкоголь. На место выехали бойцы Росгвардии и СОБРа.
В темноте шесть рабочих спешно разгружали фуру, несколько организаторов из легковой машины контролировали процесс. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники задержали нарушителей. Как оказалось впоследствии злоумышленники оказались жителями зарубежья, которые нарушали миграционное законодательство и хотели продавать в Омской области нелегальный алкоголь.
Незаконного алкоголя полицейские арестовали 28 тысяч бутылок.