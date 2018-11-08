При пожаре в Амурском поселке спасли 11 омичей

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-08T12:30:32+03:00

При пожаре в Амуре спасли 11 омичей Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Сегодня днем пожар случился на втором этаже пятиэтажки по 21-ой Амурской. Когда пожарные прибыли, во всем подъезде дома уже был плотный дым, горела одна из квартир, сообщает пресс-служба МЧС.

10 человек спасли пожарные из газодымозащитной службы. Ребенка, который не мог выйти самостоятельно, пожарные спасали по автолестнице.

Горела квартира на втором этаже многоэтажкиФото: ГУ МЧС России по Омской области

На тушение пожара в многоквартирном дома выехали 5 пожарных автомобилей, тушили и спасали людей 18 пожарных.

Причина пожара пока не установлена, пострадавших по предварительной информации нет.