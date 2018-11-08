При пожаре в Амурском поселке спасли 11 омичей
Горела квартира на втором этаже многоэтажки
При пожаре в Амуре спасли 11 омичейФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:
Сегодня днем пожар случился на втором этаже пятиэтажки по 21-ой Амурской. Когда пожарные прибыли, во всем подъезде дома уже был плотный дым, горела одна из квартир, сообщает пресс-служба МЧС.
10 человек спасли пожарные из газодымозащитной службы. Ребенка, который не мог выйти самостоятельно, пожарные спасали по автолестнице.
Горела квартира на втором этаже многоэтажкиФото: ГУ МЧС России по Омской области
На тушение пожара в многоквартирном дома выехали 5 пожарных автомобилей, тушили и спасали людей 18 пожарных.
Причина пожара пока не установлена, пострадавших по предварительной информации нет.