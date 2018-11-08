В Омске по просьбе жителей частично вернут трамвай №1

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-08T11:43:03+03:00

Он будет ходить только утром и вечером

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С 9 ноября в Омске восстановят движение трамвая №1. Но рейсы будут ходить только в часы пик, сообщили в пресс-службе департамента транспорта:

- Мы не могли не учитывать потребности омичей, пользующихся именно этим маршрутом, - сообщил директор департамента транспорта Александр Вялков. - Предложения пассажиров приняты во внимание. Поэтому с 9 ноября по трамвайному маршруту № 1 будут выполняться рейсы в утренние и вечерние часы пик.

По этому маршруту будут ходит 2 трамвая. В будние дни отправление трамваев от «ПО «Полет» в 06:00, 06:48, 17:01, 17:24. Отправление от «Поселка Амурский» — в 06:42, 07:30, 17:43, 18:06.