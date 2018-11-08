2018-11-08T11:05:26+03:00
Происшествия

Омич угнал машину, чтобы произвести впечатление на девушку на первом свидании

Все было зря – девушка не захотела встречаться с мужчиной
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич угнал машину, чтобы произвести впечатление на девушку на первом свиданииОмич угнал машину, чтобы произвести впечатление на девушку на первом свиданииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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История началась с того, что 59-летний омич решил сдать свой гараж в аренду. Объявлением заинтересовался 38-летний мужчина. Сибиряк заплатил за месячную аренду гаража 13 тысяч рублей. Там мужчина ремонтировал машины.

Вскоре владельцу бокса понадобилась помощь с ремонтом его «Ниссана», он оставил иномарку в гараже. Арендатор пообещал быстро починить машину. Однако утром омич не обнаружил своего автомобиля на месте.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, предприимчивый владелец автомастерской познакомился в интернете с девушкой. Он очень хотел произвести впечатление на даму. Для этого он взял машину хозяина бокса. Но мужчина в итоге остался без свидания – девушка перестала отвечать на его телефонные звонки.

На него завели уголовное дело за угон. Ловеласу грозит до 5 лет тюрьмы.

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