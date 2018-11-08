Омич угнал машину, чтобы произвести впечатление на девушку на первом свидании
История началась с того, что 59-летний омич решил сдать свой гараж в аренду. Объявлением заинтересовался 38-летний мужчина. Сибиряк заплатил за месячную аренду гаража 13 тысяч рублей. Там мужчина ремонтировал машины.
Вскоре владельцу бокса понадобилась помощь с ремонтом его «Ниссана», он оставил иномарку в гараже. Арендатор пообещал быстро починить машину. Однако утром омич не обнаружил своего автомобиля на месте.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, предприимчивый владелец автомастерской познакомился в интернете с девушкой. Он очень хотел произвести впечатление на даму. Для этого он взял машину хозяина бокса. Но мужчина в итоге остался без свидания – девушка перестала отвечать на его телефонные звонки.
На него завели уголовное дело за угон. Ловеласу грозит до 5 лет тюрьмы.